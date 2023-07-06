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НовостиОбщество6 июля 2023 8:50

Банда из Ростовской области похищала и продавала детей свердловским цыганам

Четверо преступников забирали детей под видом сотрудников опеки из неблагополучных семей
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Детей из неблагополучной семьи обвиняемые забирали под предлогом "служебной необходимости"

Детей из неблагополучной семьи обвиняемые забирали под предлогом "служебной необходимости"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области преступная группировка из четырех человек забирала детей из кризисных семей. Двое из них - жители города Шахты, а еще один участник из Воронежской области. Мужчины под видом сотрудников опеки говорили матерям, что детей изымают и передают в детские дома. «КП - Ростов-на-Дону» сообщали, что в преступной группировке было двое жителей Свердловской области. Так, 31-летний мужчина и 25-летняя женщина по версии следствия в декабре 2021 года, обманом похитили годовалого ребенка.

Ребенка они забирали под предлогом «служебной необходимости». А когда малыша не вернули – то мама спохватилась и обратилась в полицию. По такой схеме детей продавали в разные области. После этого мальчика обвиняемые продали ребенка семье из Свердловской области. В отношении участников группировки было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье «Торговля людьми».

- Дети были проданы в цыганские семьи из Свердловской, Самарской и Ульяновской области. Следователи нашли похищенных детей и вернули их родителям. Четырех обвиняемых заключили под стражу. Один мужчина находится под домашним арестом из-за хронического заболевания, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Уголовное дело было направлено в суд.

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