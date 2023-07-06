Банда из Ростовской области похищала и продавала детей свердловским цыганам

Детей из неблагополучной семьи обвиняемые забирали под предлогом "служебной необходимости" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области преступная группировка из четырех человек забирала детей из кризисных семей. Двое из них - жители города Шахты, а еще один участник из Воронежской области. Мужчины под видом сотрудников опеки говорили матерям, что детей изымают и передают в детские дома. «КП - Ростов-на-Дону» сообщали, что в преступной группировке было двое жителей Свердловской области. Так, 31-летний мужчина и 25-летняя женщина по версии следствия в декабре 2021 года, обманом похитили годовалого ребенка.

Ребенка они забирали под предлогом «служебной необходимости». А когда малыша не вернули – то мама спохватилась и обратилась в полицию. По такой схеме детей продавали в разные области. После этого мальчика обвиняемые продали ребенка семье из Свердловской области. В отношении участников группировки было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье «Торговля людьми».

- Дети были проданы в цыганские семьи из Свердловской, Самарской и Ульяновской области. Следователи нашли похищенных детей и вернули их родителям. Четырех обвиняемых заключили под стражу. Один мужчина находится под домашним арестом из-за хронического заболевания, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Уголовное дело было направлено в суд.

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