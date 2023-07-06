Нижний Тагил направит больше 800 млн рублей на подготовку школ и детских садов к осени

Проверку пройдут 62 школы, 145 детских садов и восемь учреждений дополнительного образования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэрия Нижнего Тагила направит больше 800 миллионов рублей на подготовку школ и детских садов к осени. С 22 июня по 14 июля комиссия проверяет учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- В этом году на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году из бюджета города запланировано направить более 800 миллионов рублей. На обеспечение пожарной безопасности выделят 252 миллиона 418 тысяч рублей, что почти в четыре раза больше, чем в 2022 году, - пояснили в правительстве города.

Также больше 141 миллиона будут направлены на мероприятия антитеррористической защищенности. На развитие и укрепление материально-технической базы выделят 414,5 миллиона рублей. Еще часть бюджета будет направлена на выполнение требований Роспотребнадзора.

Всего проверку пройдут 62 школы, 145 детских садов и восемь учреждений дополнительного образования. На контроль не попали школы №32 и 48. Причиной тому стал капитальный ремонт, который уже проводится в учреждениях.

Оценка готовности и подписание актов завершится к 15 августа. Особое внимание сейчас уделяется пожарной и антитеррористической безопасности школ и садиков. Также проверяющие обращают на соблюдение санитарных норм.

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