В Нижнем Тагиле задержали двух подростов, которые помогали мошенникам обманывать пенсионеров

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле двух 17-летних парней подозревают в помощи мошенникам, обманывающим пенсионеров по схеме «родственник попал в ДТП». Их задержали.

- В качестве курьеров они забрали у пожилых граждан более 600 тысяч рублей и перевели полученные денежные средства на неизвестные счета. Установлена их причастность к совершению 4 преступлений на территории города и пригородного района, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Один из молодых людей получил деньги от 73-летней женщины и 76-летнего мужчину. Второй подросток заполучил деньги у 83-летней пенсионерки и 87-летней бабушки.

Пенсионеров убеждали отдать деньги подросткам звонившие, среди которых были якобы и медсестры и представители силовых структур. Во всех случаях бабушки и дедушки думали, что спасают своих знакомых и родственников от уголовной ответственности.

Подростки рассказали полицейским, что нашли подработку в мессенджере и не знали, что помогают мошенникам. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее молодые люди в поле зрение правоохранительных органов не попадались, но после случившего, их поставят на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Родителям подростков придется найти возможность возместить потерпевшим пенсионерам причиненный ущерб.

Кроме того, следователями возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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