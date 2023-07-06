В Екатеринбурге хозяйка ротвейлеров выплатит 100 тысяч рублей пострадавшей от укуса девочке

Истец попросил взыскать с ответчика больше 318 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перед судом предстала хозяйка ротвейлеров, чьи собаки напали на двух девочек. Одного ребенка укусил пес. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского областного суда.

Инцидент произошел в апреле 2022 года в СНТ «Гранит». Две девочки гуляли по саду. На одном участке Татьяна Г. Парковала свой автомобиль, когда с территории участка выбежали две собаки – ротвейлеры. Животные побежали на двух девочек, одна из которых успела забраться на забор, а другая осталась стоять. Ее покусала собака, девочка получила травму плеча. Хозяйка собак не пришла на помощь ребенку, а просто отозвала собак. Девочку отвезли в травмпункт родители.

- В ходе проверки сотрудниками полиции Татьяна Г. пояснила, что собаки принадлежат ее супругу Сергею Г. Также женщина отметила, что не видела, как собаки выбегали на улицу, не слышала их лая и криков подростка. За помощью к ней никто не обращался, - рассказали в суде.

Папа пострадавшего ребенка обратился в суд с просьбой о компенсации морального вреда с хозяйки собак. Истец попросил взыскать с ответчика больше 318 тысяч рублей. Татьяна Г. на суде настаивала, что к собакам не имеет никакого отношения, сто их приобрел ее муж. Однако судья не счет этот аргумент убедительным. Он удовлетворил исковые требования частично. Девочке обязаны выплатить 100 тысяч рублей.

Ответчик попыталась обжаловать решение. Апелляцию отклонили.

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