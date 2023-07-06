В Березовском пропал 12-летний мальчик

Фото: ПСО Прорыв

В городе Березовском Свердловской области пропал 12-летний Ярослав Галдин. О местонахождении мальчика неизвестно с 5 июля. Подростка разыскивают волонтеры ПСО «Прорыв» и полицейские.

- Розыском пропавшего занимается ОВД Березовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 (34369) 4-75-00, - указано в группе поисковиков.

Также о местонахождении подростка можно сообщить руководителю отряда Наталии по телефону 89000440220.

Мальчик был одет в черную футболку, такого же цвета джинсы и еды с черно-белым рисунком. С собой у него был рюкзак.

Волонтеры отмечают, что им требуется помощь в максимальном распространении информации о пропажи мальчика по сетевым ресурсам.

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