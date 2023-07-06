Пациентов Уральского института кардиологии, в котором произошел пожар, отправили в другую больницу

Фото: читатель КП
Пациентов Уральского института кардиологии, в котором утром 6 июля произошел пожар, отправили в другую больницу на время ликвидации последствий задымления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
- Пострадавших нет. На месте работали бригады скорой помощи Екатеринбурга и Территориального центра медицины катастроф, - сообщили в Минздраве.
Пожар произошел в подвальном помещении здания. Самостоятельно из медучреждения эвакуировались 285 человек, из них 165 пациентов.
Сейчас пожарные проводят проливку, разборку сгоревших конструкций, а также вентиляцию помещений от дыма.
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