В Кольцово задержали пассажиров из Таджикистана с опасным грузом

Потенциально опасная продукция была изъята и уничтожена
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кольцово при досмотре ручной клади и багажа должностные лица Россельхознадзора задержали пассажиров из Таджикистана с опасным грузом. Они пытались провезти в Екатеринбург мед домашнего приготовления.
- Продукция, подконтрольная ветеринарному надзору, ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки, - рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Потенциально опасная продукция была изъята и уничтожена в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний на территории РФ.
Пассажиры, нарушившие ветеринарно-санитарные требования привлечены к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ. Им придется заплатить штраф.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru