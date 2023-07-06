В Кольцово задержали пассажиров из Таджикистана с опасным грузом

Потенциально опасная продукция была изъята и уничтожена Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово при досмотре ручной клади и багажа должностные лица Россельхознадзора задержали пассажиров из Таджикистана с опасным грузом. Они пытались провезти в Екатеринбург мед домашнего приготовления.

- Продукция, подконтрольная ветеринарному надзору, ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки, - рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Потенциально опасная продукция была изъята и уничтожена в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний на территории РФ.

Пассажиры, нарушившие ветеринарно-санитарные требования привлечены к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ. Им придется заплатить штраф.

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