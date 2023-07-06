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НовостиОбщество6 июля 2023 5:01

В Екатеринбурге завершились поиски 27-летнего мужчины

Эльдора Очилова разыскивали с 28 июня
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: «ЛизаАлерт»

Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге завершились поиски 27-летнего Эльдора Очилова, пропавшего 28 июня. Мужчину разыскивали полицейские и волонтеры.

- Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь! - написали в группе во «ВКонтакте» поискового отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, в поселке Буланаш Свердловской области пропала 18-летняя Анастасия Евдокимова. О ее местонахождении ничего не известно с 21 июня. В тот день она последний раз вышла на связь с мужем. У Анастасии есть сын. Ему всего 2,5 года. Он сейчас находится с бабушкой.

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