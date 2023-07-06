В Екатеринбурге завершились поиски 27-летнего мужчины

Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге завершились поиски 27-летнего Эльдора Очилова, пропавшего 28 июня. Мужчину разыскивали полицейские и волонтеры.

- Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь! - написали в группе во «ВКонтакте» поискового отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, в поселке Буланаш Свердловской области пропала 18-летняя Анастасия Евдокимова. О ее местонахождении ничего не известно с 21 июня. В тот день она последний раз вышла на связь с мужем. У Анастасии есть сын. Ему всего 2,5 года. Он сейчас находится с бабушкой.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru