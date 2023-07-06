На строительство технопарка в Екатеринбурге уйдет около 6 млрд рублей

Все участники проекта будут связаны со сферой технологий
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На строительство технопарка в Екатеринбурге уйдет около 6 миллиардов рублей. Об этом сообщает URA.RU.
- Общий объем инвестиций составит порядка 6 млрд рублей. Уже идет подготовка площадки к строительству, - рассказал изданию губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Напомним, технопарк электронной промышленности появится рядом с кампусом УрФУ. Под проект выделили 16 гектаров земли. Там разместят производственные и лабораторные помещения.
Все участники проекта будут связаны со сферой технологий. В основном это разработчики беспилотных систем и робототехники.
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