В Екатеринбурге пожарные спасли 30 человек из загоревшейся девятиэтажки

В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники и 21 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью 6 июля произошел пожар в девятиэтажном доме на Академика Постовского, 16а. До прибытия пожарных самостоятельно из здания эвакуировались 50 человек, в том числе пять детей. Еще 25 взрослых и пять детей были спасены звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасательных устройств.

- В 01:00 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники, 21 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь охватил квартиру и два балкона на шестом и седьмом этажах. Он распространился на площади 20 квадратных метров и повредил домашнее имущество жильцов. К счастью, во время возгорания никто не пострадал.

Пожарные локализовали огонь в 01:32. Еще через 15 минут открытое горение было ликвидировано. В 03:22 спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.

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