После смерти Далера омбудсмен Мороков вступился за органы опеки

Виновными в смерти ребенка омбудсмен называет взрослых. Фото: УМВД

Детский омбудсмен в Свердловской области Игорь Мороков высказался об органах опеки, проверяющих семью, где жил шестилетний Далер. Уполномоченный по правам ребенка вступился за представителей государственной службы.

Игорь Мороков отметил, что органы опеки действовали в рамках закона, и их вины в гибели мальчика нет. Виновными в смерти ребенка омбудсмен называет взрослых.

- Разбираясь в причинах и предпосылках этой трагической истории, удалось установить, что формально органы опеки и попечительства действовали строго в рамках действующего законодательства, проверяя качество жизни и благополучие детей, переданных в приемные семьи и опекунам, один раз в полгода, - отметил Мороков.

Также уполномоченный по правам ребенка отметил, что органы опеки пошли навстречу Веронике Наумовой, согласившись провести проверку в семье в конце июня. Однако опекун воспользовалась этим.

Игорь Мороков добавил, что сбой в деятельности органов все же есть. Он вызван недостатком взаимодействия между органами и психологическим аспектом надзора, а именно доверием к опекуну.

Напомним, что мальчика похоронили 5 июля. Прощание с мальчиком началось в 11:00. Оно проходило в мечети имени Абу Ханифа на Репина, 42.

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