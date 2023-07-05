Горнолыжный комплекс под Нижним Тагилом отдадут под концессию «Синаре»

Евгений Куйвашев заявил о том, что «Гора Белая» перейдет Группе «Синара» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горнолыжный комплекс «Гора Белая» перейдет Группе «Синара». Они заключили соглашение о развитии и строительстве. Об этом Евгений Куйвашев заявил во время встречи с журналистами 5 июня.

Презентация программы развития уже есть в правительстве региона. Запланированы работы различного спектра.

- Это серьезная инвестиция. Там будет использовано оборудование различного рода, в том числе импортозамещающее, то которое мы не делаем, только начнем делать. Это и гостиничный бизнес, и производство подъемников, траков, спортивного инвентаря, - передает слова губернатора региона журналист TagilCity.

Объем инвестиций внушительный, точная сумма пока неизвестна. В туристическом кластере в 25 раз увеличится номерной фонд. Помимо этого, количество трасс увеличится с пяти до восьми. Добраться до горнолыжного комплекса можно на поезде «Ласточка».

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