На трассе Пермь-Екатеринбург ограничат движение

Перекрытия введут из-за ремонта переезда Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 200-м километре трассе Пермь-Екатеринбург 6 и 7 июля будет перекрыто движение на путепроводе через железнодорожные пути. На переезде будут проводится работы по монтажу балок пролетного строения. Уралуправтодор составил график перекрытий.

6 июля: 14:00-14:20, 15:00-15:20, 16:00-16:20, 17:00-17:20

7 июля: 9:00-9:20, 10:00-10:20, 11:00-11:20, 13:00-13:20, 14:00-14:20, 15:00-15:20, 16:00-16:20

В это время проезд будет ограничен, однако, если затруднения будут критичными, график светофора будет изменен в ручном режиме.

- Напомним, что на трассе продолжается капитальный ремонт. Работы в Свердловской области проходят на отрезке длиной более 100 километров и продлятся до 2024 года, - сообщает Уралуправтодор.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за жары на некоторых трассах Урала ввели ограничения. В области большегрузам запретили ездить по дорогам федерального значения.