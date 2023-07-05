В Красноуральске осудили мужчину, который заступился за друга и убил человека

Красноуральский городской суд назначил нападавшему наказание
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Красноуральске перед судом предстал мужчина, убивший человека. Свердловчанин заступился за друга. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Инцидент произошел 29 мая 2021 года. Мужчине позвонил его друг и попросил о помощи. По словам товарища, ему не давали пройти домой трое его соседей. Свердловчанин поспешил выручать друга. Вдвоем вместе с другом он пришел в квартиру к обидчикам.
- В результате перепалки осужденный умышленно, осознавая противоправность своих действий, а также свое физическое превосходство, с силой нанес потерпевшему удар кулаком в область лба, от чего последний потерял сознание, - рассказали в ведомстве.
Спустя две недели после нападения пострадавшего доставили в больницу. А на следующий день, 14 июня, мужчина погиб. Красноуральский городской суд назначил нападавшему наказание. Свердловчанин отправится в исправительную колонию строгого режима на шесть лет.
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