Сотрудники МЧС просят уральцев быть бдительными и соблюдать меры безопасности Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС предупредило свердловчан о непогоде. Жителей Среднего Урала ожидает шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду и сильные дожди. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- По данным синоптиков в ближайший час и до 6 июля включительно местами в Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с, - рассказали спасатели.

Сотрудники МЧС просят уральцев быть бдительными и соблюдать меры безопасности. Во время непогоды свердловчанам порекомендовали остаться дома и отказаться от походов, отдыха на природе и сплавов. Помимо этого, стоит опасаться влажных и скользких поверхностей, они могут быть травмоопасными. В период сильного ветра может обостриться и пожароопасная обстановка.

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