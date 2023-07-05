«Я не боюсь»: Сергей Лазарев едет в Югру

Сергей Лазарев даст три концерта в Югре
Фото: Даниил ОПАРИН
Популярный исполнитель Сергей Лазарев осенью 2023 года приедет на гастроли в города Югры. Концерты звезды пройдут во второй половине сентября. Об этом пишет ugra-news.ru.
Сергей Лазарев выступил с программой «Я не боюсь!» в Нижневартовске 17 сентября, в Сургуте – 18 сентября, в Ханты-Мансийске – 20 сентября.
Зрители увидят оригинальные декорации, танцевальные постановки, спецэффекты, услышат любимые хиты, а также новинки вживую.
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