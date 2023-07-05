Екатеринбуржца осудили на 5,5 лет за убийство знакомого

Следователи собрали достаточно доказательств. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге осудили местного жителя за убийство знакомого. Причиной нападения стал конфликт между товарищами. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Вечером 1 июня 2022 года мужчины встретились в одной из квартир на улице Новаторов. Екатеринбуржец пришел в гости к своему другу. Они выпивали и общались. Однако в какой-то момент мужчины повздорили.

- Подсудимый вооружился хозяйственно-бытовым ножом и причинил им своему оппоненту удар в область живота. С полученным ранением потерпевший в дальнейшем был доставлен в больницу, где ему стали оказывать необходимую помощь, - рассказали в Следственном комитете региона.

Пока медики спасали раненного мужчину, екатеринбуржец постоянно спрашивал у сыщиков, что ему будет за совершение преступления. Нападавшего мужчину доставили в отдел полиции.

Из-за осложнений потерпевший погиб в больнице спустя 24 дня после нападения. Следователи собрали достаточно доказательств. Они провели осмотр места происшествия и предметов, допросили свидетелей и обвиняемого и провели ряд экспертиз. Суд назначил наказание екатеринбуржцу. Мужчина отправится в исправительную колонию строгого режима на 5,5 лет.

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