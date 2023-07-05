Из Екатеринбургского зоопарка эвакуировали посетителей из-за внештатной ситуации

В соцсетях сообщают, что поступило сообщение о минировании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбургского зоопарка эвакуировали посетителей. Людей вывели через ворота у главного входа.

Что стало причиной эвакуации в зоопарке не сообщают.

- Произошла «внештатная ситуация». Пока не знаю, что произошло, - рассказала «КП-Екатеринбург» заведующая научно-просветительским отделом Анна Постовалова.

В паблике «Инцидент-Екатеринбург» в telegram сообщают, что эвакуация посетителей связана с сообщением о минировании.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области от комментариев по данной теме воздержался.