Из Екатеринбургского зоопарка эвакуировали посетителей из-за внештатной ситуации

В соцсетях сообщают, что поступило сообщение о минировании
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Из Екатеринбургского зоопарка эвакуировали посетителей. Людей вывели через ворота у главного входа.
Что стало причиной эвакуации в зоопарке не сообщают.
- Произошла «внештатная ситуация». Пока не знаю, что произошло, - рассказала «КП-Екатеринбург» заведующая научно-просветительским отделом Анна Постовалова.
В паблике «Инцидент-Екатеринбург» в telegram сообщают, что эвакуация посетителей связана с сообщением о минировании.
Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области от комментариев по данной теме воздержался.