Погрузка на Свердловской железной дороге в июне выросла на 3,4%

Фото: пресс-служба СвЖД

Погрузка на Свердловской железной дороге в июне 2023 года составила 12,1 млн тонн, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за июнь сократился на 2,3% и составил 17,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 2,9%, до 22,1 млрд тонно-км.

С начала 2023 года на СвЖД погрузили 70,3 млн тонн грузов (-2,2% к аналогичному периоду предыдущего года). В частности, по железной дороге отправлено:

- нефти и нефтепродуктов – 19,2 млн тонн (-3,5% к январю-июню 2022 года);

- строительных грузов – 16,4 млн тонн (+10%);

- химических и минеральных удобрений – 6,6 млн тонн (-1,9%);

- руды железной и марганцевой – 5,8 млн тонн (-8,3%);

- черных металлов – 5,2 млн тонн (-4,1%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 3,2 млн тонн (-21,9%);

- руды цветной и серного сырья – 2,5 млн тонн (-13,9%);

- химикатов и соды – 1,6 млн тонн (-1,3%);

- цемента – 1,4 млн тонн (-14,4%);

- кокса – 1,2 млн тонн (+9,9%);

- лома черных металлов – 1,1 млн тонн (-0,8%);

- лесных грузов – 955,6 тыс. тонн (-15,2%).

С начала 2023 года грузооборот на СвЖД составил 111,4 млрд тарифных тонно-км (+1,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 138,6 млрд тонно-км (+0,1%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» погрузка в июне 2023 года составила 101,4 млн тонн, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за июнь 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9% и составил 212,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 0,9% и составил 265 млрд тонно-км.

За январь-июнь 2023 года на сети ОАО «РЖД» погрузили 619,1 млн тонн (+0,7% к аналогичному периоду прошлого года). Грузооборот с начала 2023 года вырос на 1,4% и составил 1337,6 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 0,6% и составил 1663 млрд тонно-км.