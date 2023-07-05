В Свердловской области появилась первая автолавка

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Первый в области магазин на колесах появился в Алапаевском районе, все затраты компенсированы за счет регионального и местного бюджетов.

В этом году в регионе начнут работать четыре таких автолавки, они будут торговать в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Автолавки будут доставлять продукты первой необходимости в села и деревни Алапаевского, Ирбитского, Красноуфимского и Талицкого районов, где нет магазинов, павильонов и киосков.

Стоимость первой автолавки в Алапаевском районе составила 4,1 миллиона рублей, из которых 3,4 миллиона возмещено предпринимателю.

- Предоставление субсидии безусловно является мерой государственной поддержки для тех предпринимателей, чьими силами будет организовано выездное обслуживание, - говорит министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Магазин на колесах будет круглогодично выезжать в Маевку, Молтаево, Кулигу, Ермаки, Верхний Яр и Бучину, из-за отсутствия там магазинов.