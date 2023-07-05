Кристина Горланова написала заявление по собственному желанию. Фото: Уральский филиал Пушкинского музея
Уральский филиал Пушкинского музея покинула заведующая Кристина Горланова. Она написала заявление по собственному желанию по просьбе Московских коллег. Причину этого не объяснили. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе музея.
Вслед за Кристиной Горлановой уходят и ее коллеги из руководства. Коллектив также покидает начальник отдела специальных проектов Дарья Маликова и начальник отдела художественных программ и творческих проектов Ирина Кудрявцева.
Помимо них из Уральского филиала музея уволились главный специалист по связям с общественностью Екатерина Журавлева и ведущий специалист отдела художественных программ и творческих проектов филиала Алексей Бочаров.
Вслед за заведующей музея уходят и ее коллеги из руководства. Фото: Уральский филиал Пушкинского музея
- Мы хотим заявить, что не согласны с кадровой политикой Пушкинского музея и покидаем свои посты. Сейчас музей остается без ключевых сотрудников. Нам искренне жаль покидать музей и команду, но мы не видим возможности продолжать творческую деятельность в такой ситуации, - пояснили в музее.
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