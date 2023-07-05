Перекрытие связано со строительством улицы Карасьевской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закроют проезд по Карасьевской. Ограничение будет действовать от улицы Медногорской до улицы Майской с 15 июля по 1 декабря. Об этом предупредили в администрации города.

- Специалисты ООО «Проспект» закроют движение транспорта по улице Карасьевской, - сообщили в мэрии. - Руководство компании просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Перекрытие связано со строительством улицы Карасьевской. Объехать его можно будет по улице Кытлымской и переулку Терновому.

Напомним, в Екатеринбурге до конца лета будет перекрыт проезд по улице Инженерной. Причиной ограничений стал ремонт тепловых сетей.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru