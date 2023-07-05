В Красноуфимске врачи извлекли тромб у пациента после инсульта

Благодаря слаженной работе медиков человек заново родился. Фото: Департамент информационной политики

Врачи Красноуфимской больницы спасли жизнь мужчине с ишемическим инсультом, впервые применив технологию тромбоэкстракции. Эта методика позволяет врачам захватить тромб специальными инструментами и восстановить проходимость сосудов.

- Я работал на строительстве федеральной трассы, вышел на смену, как обычно. День был знойный, поэтому головокружение и потерю ориентации сначала объяснил жарой, - рассказал Анатолий на третий день после операции.

Для проведения подобного рода операций необходимо дорогостоящее современное оборудование и освоение врачами этой методики. Успешное проведение этой операции поможет врачам спасать жителей Красноуфимского, Артинского, Ачитского, Бисертского районов, а также граничащих территорий Пермского края и республики Башкортостан.

- Благодаря слаженной работе медиков человек заново родился, - рассказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов лечения Красноуфимской районной больницы Айрат Хавыев.

Ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала о том, как уральские врачи спасли женщину с 33% ожогов.