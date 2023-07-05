В свердловских городах проверят качество воздуха

Специалисты возьмут пробы для исследования атмосферного воздуха Фото: Алексей БУЛАТОВ

В двух свердловских городах проверят качество воздуха из-за жалоб на запах гари. Пробы отбирают в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Специалисты возьмут пробы для исследования атмосферного воздуха. В особенности проверка будет направлена на выявление оксида углерода, оксида азота, диоксида углерода, взвешенных веществ, взвешенных частиц PM 10 и 2,5, сажи.

- Санитарные врачи советуют при запахе гари соблюдать меры предосторожности: откажитесь от занятий спортом на свежем воздухе, используйте маски и респираторы при выходе на улицу, не открывайте окна, используйте увлажнители либо регулярно проводите влажную уборку, не носите контактные линзы, старайтесь больше пить, промывайте глаза, нос и горло откажитесь от курения, - отметили в ведомстве.

Если же у вас все же появились симптомы недомогания или острого заболевания, такие как: отдышка, кашель и бессонница, вам необходимо обратиться к врачу.

Напомним, что утром 5 июня, жители Екатеринбурга пожаловались на смог и запах гари.

- Дома было всю ночь открыто окно. Дышать невозможно было еще на рассвете, - рассказала «КП-Екатеринбург» читательница.

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