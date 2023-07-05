В Екатеринбурге мужчина выпал с шестого этажа и остался жив

Полиция устанавливает обстоятельство случившегося Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Советской, 36 мужчина выпал с шестого этажа на козырек подъезда. Однако он остался жив. Об этом порталу Е1 сообщает очевидец инцидента.

ЧП произошло во дворе дома днем 5 июня. По предварительной информации, мужчина сначала сидел на окне шестого этажа. При падении он стал сильно кричать. Как рассказал свидетель произошедшего, у пострадавшего открытый перелом ноги. А сам мужчина орал, что не знал, что будет настолько больно.

Прибывшая на место, полиция опросила очевидца и отпустила. Пострадавшего госпитализировали в больницу. «КП-Екатеринбург» запросила комментарий в городском УМВД.

- Сообщение по данному факту поступило в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Екатеринбургу. По указанному адресу выехали сотрудники полиции. В настоящее время правоохранители устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в полиции Екатеринбурга.

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