В Екатеринбурге мужчина выпал с шестого этажа и остался жив

Полиция устанавливает обстоятельство случившегося
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на улице Советской, 36 мужчина выпал с шестого этажа на козырек подъезда. Однако он остался жив. Об этом порталу Е1 сообщает очевидец инцидента.
ЧП произошло во дворе дома днем 5 июня. По предварительной информации, мужчина сначала сидел на окне шестого этажа. При падении он стал сильно кричать. Как рассказал свидетель произошедшего, у пострадавшего открытый перелом ноги. А сам мужчина орал, что не знал, что будет настолько больно.
Прибывшая на место, полиция опросила очевидца и отпустила. Пострадавшего госпитализировали в больницу. «КП-Екатеринбург» запросила комментарий в городском УМВД.
- Сообщение по данному факту поступило в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Екатеринбургу. По указанному адресу выехали сотрудники полиции. В настоящее время правоохранители устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в полиции Екатеринбурга.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru