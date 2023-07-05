Жители многоэтажек в Нижнем Тагиле попросили обустроить детскую площадку

Этот двор не приспособлен для детских игр. Фото: паблик "Инцидент Нижний Тагил"

Жители нескольких многоэтажных домов по Ленинградскому проспекту в Нижнем Тагиле просят городские власти отремонтировать детскую площадку в их дворе. Сейчас здесь царит разруха, а для детей осталась одна песочница, которая заполнена мусором. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

По мнению горожан, во многих дворах многоквартирых домов в Нижнем Тагиле уже оборудованы современные детские площадки, а также площадки для занятий спортом, включая воркаут.

Однако повезло не всем, и многие дети вынуждены гулять в неприспособленных для игр дворах. В частности, такая ситуация сложилась в Дзержинском районе города. Получается, что комфортная городская среда для многих тагильчан – всего лишь пустые слова.