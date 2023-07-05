В Екатеринбурге пропал 27-летний мужчина

Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропал 27-летний Эльдор Очилов. О его местонахождении неизвестно с 28 июня. Поисками мужчины занимаются полицейские и волонтеры «ЛизаАлерт».

- Был одет: бежевая кофта, белая футболка, черные спортивные штаны, черные сетчатые кроссовки, черная бейсболка, - сообщается в ориентировке на поиск.

Если вы знаете, где он может находиться, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.

«ЛизаАлерт»

Ранее мы писали, что в Буланаше 21 июня после ссоры с мужем пропала 18-летняя Анастасия. Супруга девушки планируют проверить на полиграфе. Дома ее ждет маленький сын.

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