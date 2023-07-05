Ишхан рассказал, что судьба выигранных денег решится на семейном совете. Фото: «Столото»

Екатеринбуржец рассказал, как его мама выиграла в лотерею 800 тысяч рублей. Женщина является поклонницей таких розыгрышей. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

Ишхан поделился историей своей мамы. Он рассказал, что женщина купила билет 547-го тиража в официальном магазине. Ранее она уже не раз пыталась выиграть в лотерее. Накануне ей повезло, она получила счастливый билет, выигрыш которого составляет 800 тысяч рублей.

Сначала радостную новость узнала невестка, которая помогала проверять достоверность информации о выигрыше. Позже уже узнал и сын победительницы.

- Мне позвонила жена и сказала, что мама выиграла в лотерею. Так как я всегда был скептиком, не сразу в это поверил. Когда родные позвонили на горячую линию и им подтвердили выигрыш, только тогда я осознал, что это реально, и изменил свое мнение по отношению к государственным лотереям, - поделился Ишхан.

По словам мужчины, мама еще не решила, куда потратить выигранные деньги. Этот вопрос решится на семейном совете. Сам Ишхан занимается тайским боксом и любит путешествовать.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru