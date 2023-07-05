В июле в Каменске-Уральском запустят огромное колесо обозрение

Высота колеса обозрения составит 28 метров Фото: Андрей АБРАМОВ

В Каменске-Уральском в июле начнет работать колесо обозрения высотой 28 метров. Объект установили в Парке культуры и отдыха. Об этом пишет портал KU66.RU.

- Точной даты запуска пока нет, это будет после 20 июля, - рассказали порталу в ПКиО Каменска-Уральского.

Сейчас на колесе обозрения тестируют работу кабинок – решено использовать кабинки открытого типы. Сейчас для них выбирают вариант навеса и скамьи.

- Минус открытых кабинок – это зима, но до -10 без ветра можно будет кататься, - пояснили в парке.

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