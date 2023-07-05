В Свердловской области вдвое снизился уровень конкуренции за рабочие места

Острый дефицит кадров наблюдается в автомобильном бизнесе, медицине и фармацевтике, среди рабочего персонала и в розничной торговле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области увеличился дефицит кадров. Уровень конкуренции за рабочие места снизился в два раза. Такими данными поделилась платформа hh.ru.

Еще в прошлом году на одну вакансию в Свердловской области приходилось 4,1 резюме. А в июне 2023 года на одну профессию отправляют всего 2,2 резюме.

Острый дефицит кадров наблюдается в автомобильном бизнесе, медицине и фармацевтике, среди рабочего персонала и в розничной торговле. В среднем на эти вакансии приходится не больше 1,8 кандидата.

Лучше дела обстоят в сферах сельского хозяйства, продажах, строительстве, логистике и добыче сырья. Некоторые работодатели получают отклики в виде трех резюме на вакансию.

- Лишь в четырех профессиональных сферах в июне был зафиксирован профицит кадров: «Маркетинг, реклама, PR» (9,9), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (13,7), «Высший и средний менеджмент» (14,3) и «Искусство, развлечения, массмедиа» (16,0), - пояснили в пресс-службе hh.ru Урал.

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