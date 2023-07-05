На Ямале грабитель напал на беременную девушку-продавца и ограбил ювелирный салон

Налетчику грозит внушительный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ямальском городе Лабытнанги 18-летний дерзкий грабитель совершил налет на ювелирный магазин. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Парень приставил туристический нож к животу беременной девушки-продавца, требуя отдать деньги из кассы. Испуганная девушка достала выручку в размере 44 тысяч рублей, отдав деньги грабителю.

После ограбления налетчик избавился от улик – ножа и толстовки с капюшоном. Однако через несколько часов парень попался полицейским. Оказалось, что он уже имеет судимость.

Возбуждено уголовное дело, которое передали в суд. Грабителю грозит до 10 лет лишения свободы.