Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 июля 2023 8:47

На Ямале грабитель напал на беременную девушку-продавца и ограбил ювелирный салон

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Налетчику грозит внушительный срок

Налетчику грозит внушительный срок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ямальском городе Лабытнанги 18-летний дерзкий грабитель совершил налет на ювелирный магазин. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Парень приставил туристический нож к животу беременной девушки-продавца, требуя отдать деньги из кассы. Испуганная девушка достала выручку в размере 44 тысяч рублей, отдав деньги грабителю.

После ограбления налетчик избавился от улик – ножа и толстовки с капюшоном. Однако через несколько часов парень попался полицейским. Оказалось, что он уже имеет судимость.

Возбуждено уголовное дело, которое передали в суд. Грабителю грозит до 10 лет лишения свободы.