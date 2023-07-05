В Екатеринбурге сильно вырос спрос на аренду квартир

Съемное жилье теперь в цене Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спрос на долгосрочную аренду жилья в Екатеринбурге во втором квартале 2023 года вырос на 15%, а предложение в этот период увеличилось только на 3%. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на сервис «Авито Недвижимость».

Средняя цена съема жилья во втором квартире по сравнению с первым в Екатеринбурге не изменилась. За год цены выросли в среднем на 10%, и составляет сейчас 22 тысячи рублей.

Рынок аренды жилья в Екатеринбурге постепенно начинает оживать, что и приводит к снижению числа доступных предложений.

Если смотреть в целом по России, то во втором квартале спрос на долгосрочную аренду жилья вырос в 29 из 33 городов, где проводилось исследование. Исключение составили Симферополь, Севастополь, Сочи и Симферополь.