Расширена география доставки в Свердловской области

Интерес жителей Урала к онлайн-покупкам продолжает расти Фото: Алексей БУЛАТОВ

МТС и Почта России расширяют сотрудничество. Теперь получать заказы из интернет-магазина МТС смогут еще 290 тысяч жителей в семи городах Свердловской области.

Почта России будет доставлять онлайн-заказы в салоны МТС в Верхней Пышме, Березовском, Асбесте, Краснотурьинске, Заречном, Нижних Сергах и поселке городского типа Малышева. Жителям этих городов и поселков доступно онлайн около 11 тысяч различных товаров, а также цифровых сервисов, например, подписка Premium для активных пользователей интернет-сервисов или Junior для детей.

- Сотрудничество с Почтой России, при котором покупатели нашего интернет-магазина смогут получать свои заказы прямо в салонах МТС, в первую очередь призвано сократить сроки доставки этих заказов. Почта имеет свои распределительные центры, свой автопарк и свои, наработанные годами, схемы логистики. При этом доставка товаров до салонов связи гарантирует нашим покупателям проверку работоспособности, приобретаемых ими товаров и немедленный возврат, в случае обнаружения брака. При прежней схеме получение интернет-покупок в почтовых отделениях, это сделать было сложнее, - объяснил выгоду сотрудничества директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Интерес жителей Урала к онлайн-покупкам продолжает расти. Так, с января по май этого года количество заказов в интернет-магазине МТС увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными товарами стали смартфоны, умные часы и беспроводные наушники.