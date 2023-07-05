В Екатеринбурге мать, пытавшаяся продать сына, просит смягчить наказание

Заседание будет проходить в закрытом судебном заседании Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге 37-летняя Наргиза Айтматова, пытавшаяся продать сына, просит смягчить ей наказание. Ранее ее приговорили к пяти годам колонии общего режима. Уроженку Киргизии признали виновной по статье 127.1 УК «Купля-продажа несовершеннолетнего лица, заведомо для виновной находящегося в материальной и иной зависимости от нее». Свердловский областной суд рассмотрит апелляционные жалобы 7 июля.

- Осужденная Наргиза Айтматова просит суд апелляционной инстанции назначить более мягкое наказание, в том числе не связанное с лишением свободы, а ее защитник - отсрочку исполнения приговора до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста, - рассказали в Свердловском областном суде.

Заседание будет проходить в закрытом судебном заседании.

В начале прошлого августа Наргиза опубликовала во «ВКонтакте» объявление о продаже семилетнего сына (младший из трех детей от первого брака. – Прим. ред.). К счастью, о попытке заработать на ребенке узнали общественники из движения «Альтернатива». Они шесть дней переписывались с горе-матерью под видом потенциальных покупателей. А перед «сделкой» сообщили обо всем в полицию. Отдел по борьбе с организованной преступностью передал информацию в Следственный комитет, после чего Наргиза была задержана.

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