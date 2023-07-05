Жителей Свердловской области защитят от лжегазовиков

Изменения закреплены постановлением Правительства России
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
Жителей Свердловской области уберегут от действий лжегазовиков. С 1 сентября в регионе обслуживать газовое оборудование станут только официальные организации. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Такие изменения закреплены постановлением Правительства России. Таким образом будут реализованы новые нормы Жилищного кодекса и ФЗ «О газоснабжении».
- До сих пор допускалось привлечение разных организаций к обслуживанию газовых систем в одном и том же доме. При этом часто компании даже не имели собственных аварийных служб. Принятые нормы направлены на повышение безопасности проживания в домах с газовым оборудованием, – отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
По трем причинам было принято следующее решение: заниматься газификацией будут только профессионалы, жители региона будут защищены от навязывания дополнительных услуг, а лжегазовикам станет тяжелее приникать в жилища.
Всего в Свердловской области действуют шесть организаций:
- АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»
- АО «ГАЗЭКС»
- АО «Регионгаз-инвест»
- АО «Екатеринбурггаз»
- ООО «АльфаСтрой»
- ГУП СО «Газовые сети»
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