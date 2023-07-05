Брат погибшего 6-летнего Далера заявил, что не имеет претензий к органам опеки

Двоюродный брат мальчика Шамсиддин Бобиев рассказал, кого он винит в трагедии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 5 июля, в мечети имени Абу Ханифа на улице Репина состоялось прощание с 6-летним Далером Б. Тело мальчика нашли 29 июня в гараже на улице Дорожной. По предварительной информации он умер еще в декабре, но Вероника Наумова, оформившая опеку над ним, скрывала это.

После церемонии прощания двоюродный брат мальчика Шамсиддин Бобиев рассказал «КП-Екатеринбург» о том, кого он винит в случившейся трагедии.

- К органам опеки претензий нет, - сказал Шамсиддин. - Есть претензии к Веронике, которая все это скрывала. По словам двоюродного брата Далера, на церемонии прощания присутствовали пять родственников мальчика. Его родную мать лишили родительских прав - на церемонию она не приехала. А отец отбывает наказание в колонии.