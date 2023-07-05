В Нижнем Тагиле начали асфальтировать проспект Мира

Работы ведут от улицы Газетной до проспекта Ленина. Фото: администрация Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле начали асфальтировать центральные улицы города. Ремонт дорог пройдет от проспекта Ленина до улицы Циолковского. 4 июля укладывать асфальт начали на проспекте Мира. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Ежедневно на этом объекте национального проекта «Безопасные качественные дороги» трудятся от 20 до 25 специалистов. Здесь задействованы 12 единиц техники, - рассказал заместитель директора подрядной организации Дмитрий Халтурин.

Работы по асфальтирование ведут по нечетной стороне проспекта Мира, а именно от улицы Газетной до проспекта Ленина. На данный момент рабочие выставили больше 500 метров бордюра, уложено 3,5 тысяч квадратных метров плитки между трамвайными путями и ведется обустройство тротуаров, уже обновили 1,5 тысячи квадратных метров.

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