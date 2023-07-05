Банк Уралсиб предлагает продукты доверительного управления от УК «Альфа-Капитал»

Фото: пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банк Уралсиб предлагает продукты доверительного управления от своего нового партнера – управляющей компании «Альфа-Капитал».

УК «Альфа-Капитал» – один из крупнейших игроков российского рынка управления активами с более чем 30-летней историей и профессиональной инвестиционной экспертизой. Широкая линейка стратегий доверительного управления от нового партнера и привлекательные условия позволят клиентам сегмента Premium и Private Банка Уралсиб расширить возможности по инвестированию своих средств.

Получить подробную информацию и ознакомиться с новыми предложениями можно у персонального менеджера или в отделениях Банка Уралсиб с премиальным обслуживанием.

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