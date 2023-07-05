Мэр Екатеринбурга запустил личные приемы граждан

Глава Екатеринбурга лично обсуждает с горожанами проблемы муниципалитета. Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 4 июля 2023 года провел прием граждан. В штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» он встретился с жителями Ленинского района, которые обратились с вопросами по благоустройству и строительству социальных объектов. По ним глава города дал ряд поручений и пояснений.

ЯБЛОНЕВАЯ АЛЛЕЯ

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Чудинов предложил главе города продолжить новую яблоневую аллею на улице Академика Бардина. Осенью 2022 года аллею заложили администрация района и жители. Они высадили 25 яблонь напротив Уральского дома науки и техники. Саженцы прекрасно прижились. Но чтобы продолжить создание аллеи, необходимо решить вопрос с заброшенным ларьком, который мешает этим планам.

Алексей Орлов хорошо знает ситуацию с этим нестационарным торговым объектом. Он пояснил, что владелец ларька существенно нарушил условия договора.

- Объект не использовался более трех месяцев, не убиралась прилегающая территория. Поэтому городские власти приняли решение о расторжении договора в одностороннем порядке и демонтаже павильона. Если собственник в ближайшие несколько дней добровольно не ликвидирует объект, то это будет сделано силами районной администрации. В этом случае предприниматель будет обязан возместить расходы, связанные с выносом, демонтажем и хранением ларька, – сказал Алексей Орлов.

ПЕШЕХОДНАЯ УЛИЦА ВАЙНЕРА

Елена Мартемьянова задала вопрос о благоустройстве улицы Вайнера. Она поинтересовалась, когда начнется ремонт на этой главной пешеходной городской артерии?

Глава Екатеринбурга заверил, что в год 300-летия столицы Урала эта территория преобразится обязательно.

- В этом году улица будет смотреться совершенно по-другому, – сказал мэр Екатеринбурга.

Работы начнутся уже в июле 2023 года. Специалисты заменят здесь поврежденные участки тротуарной плитки, обновят 191 скамейку, 104 урны, 30 вазонов и так далее.

ГИМНАЗИЯ №5

Наталья Денисова спросила, когда начнется строительство здания начальной школы гимназии № 5? Ведь это одна из старейших гимназий Екатеринбурга, которая была открыта еще в 1919 году.

Алексей Орлов рассказал, что городские власти намерены приступить к строительству школы в 2024 году. Для этого уже сформирован участок на улице Шейнкмана, готов проект строительства здания гимназии №5 – сейчас он проходит государственную экспертизу.

- В соответствии с Генеральным планом Екатеринбурга земля предназначена исключительно под «дошкольное, начальное и среднее общее образование»: это значит, что никакого жилья там не появится, – уведомил жителей Алексей Орлов.

СПОРТ ВО ДВОРЫ

Возможно ли реконструировать игровую площадку на улице Фурманова у дома №112? С таким вопросом к мэру обратился тренер футбольного клуба «Старт» Иван Комаров.

- В Екатеринбурге действует программа «Спорт в каждый двор, – напомнил Алексей Орлов. - По этой программе муниципалитет ремонтирует и обустраивает на придомовых территориях хоккейные корты, поля для мини-футбола и стритбола, площадки для занятий воркаутом и другими видами спорта».

Результатом этого разговора стало поручение Алексея Орлова главе администрации Ленинского района Элене Беруашвили – включить площадку на улице Фурманова в план благоустройства на 2024 год.

Отметим, приемы граждан глава Екатеринбурга будут проходить на регулярной основе. В ходе таких встреч власть выстраивает доверительный и результативный диалог с жителями, поддерживает законные интересы граждан и информирует их по широкому спектру вопросов.