В Екатеринбурге ждут приезда Сергея Собянина

Планируется, что Сергей Собянин и Евгений Куйвашев заключат соглашение Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге ждут приезда мэра Москвы Сергея Собянина. Планируется, что он посетит «Иннопром». На сайте мероприятия он указан в качестве приглашенного спикера.

Кроме того, в telegram-канале «Не для протокола» сообщается, что Сергей Собянин и глава нашего региона Евгений Куйвашев на «Иннопроме» заключат соглашение между Москвой и Свердловской областью.

Там объясняется, что в регионе собираются производить квадрокоптеры для сельского хозяйства, тушения пожаров, геологической разведки и других гражданских нужд. Деньги дня этого должны выделить из федерального бюджета.

Международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в столице Урала с 10 по 13 июля 2023 на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».

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