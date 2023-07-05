Повторные браки становятся привычным явлением для уральцев

Половина разведенных пар вступают в повторные браки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Серийная моногамия в России – это та форма семейных брачных отношений, в которых мы с вами находимся. То есть в течение жизни человек может разводиться и повторно вступать в новые браки.

Современный термин «серийная моногамия» появился в противовес термину «брак пожизненный», который был характерен для советского и постсоветского периодов. В то время люди стремились найти брачного партнера на всю жизнь. Не принято было искать кого-то еще на стороне, потому что сильно было общественное мнение: «Что скажут соседи?»

– Сегодня ситуация поменялась, и общество стало спокойнее относиться к смене партнеров. На это также повлияла и экономическая ситуация. Например, квартирный вопрос уже не стоит так остро, как в прежние годы, когда невозможно было разъехаться, – говорит доцент кафедры прикладной социологии УрФУ Виктория Полякова

Ведущими причинами для заключения брака до сих пор остаются чувства и любовь. Соответственно, эта же эмоциональная составляющая влияет как на браки, так и на разводы – разлюбил, развелся.

– Понятие развода – неоднозначное, – отмечает Виктория Полякова. – Традиционно к нему относятся с негативной оценкой. Но иногда развод – это освобождение от каких-то сложных брачных семейных отношений. И здесь надо рассматривать развод, как положительное явление. Супруги разошлись, но получили новые возможности создать счастливые семьи.

По данным статистики, половина разведенных пар вступают в повторные браки. При этом, браков в России больше, чем разводов. В частности, по Свердловской области фиксируется показатель 68 разводов на 100 заключенных браков.

– Для России такая форма брачный отношений, как серийная моногамия, не вполне характерна. Для нашей страны присущи расширенные семьи, тесные брачные семейные связи. Бабушки, тети, дяди принимают участие в жизни семьи. Если рассматривать картину по миру, то Россия все же остается ориентированной на брачные семейные ценности, на ценность ребенка в семье, – уверена Виктория Полякова.

Социологи отмечают разные формы существования брачных семейных отношений в России – монородительские материнские семьи, свободные отношения, брачные союзы. Все они находятся в трансформации, в переходе к новым формам и не являются кризисными. И традиционно на прочность союзов влияет эмоциональная составляющая – чувства и любовь.