Родные рассказали, что Далера убили в возрасте 5 лет

Далер убит в декабре 2022 года. Фото: соцсети

Родственники мальчика Далера, которого убили в Екатеринбурге, рассказали «КП-Екатеринбург», что на момент трагедии ему еще не было шести лет, так как родился он в феврале 2017 года, а погиб ребенок в начале декабря 2022 года.

На прощании с ребенком, которое проходит 5 июля в мечети в Екатеринбурге, его двоюродный брат Далера Шамсиддин рассказал «КП-Екатеринбург», что не держит зла на сестру Далера, которая несколько месяцев скрывала то, что мальчика истязали.

Церемония прощания проходит 5 июля в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Претензий к сестре Далера у меня нет. Ее же Вероника (опекун – прим.ред.) запугала. Про вину органов опеки не могу сказать. Они же проверяли их. Моя задача похоронить ребенка. Подавать иск на моральный вред не собираюсь. Еще на ребенке деньги зарабатывать…Ей все бумерангом вернется, - двоюродный брат Далера Шамсиддин.

Напомним, что опекун Далера Вероника Наумова арестована на два месяца.