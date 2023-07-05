Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пожарные потушили огонь на крыше пятиэтажного дома в Екатеринбурге. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

- В 07:07 открытое горение на пожаре ликвидировано, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, пожар вспыхнул рано утром 5 июля на Гагарина,12. Прибывшие на место пожарные эвакуировали жильцов. В 06:57 огонь был локализован.

На месте работали 14 единиц техники и 41 человек личного состава. Для ликвидации возгорания на кровле здания использовалась высотная техника.

О пострадавших не сообщается.

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