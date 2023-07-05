На СвЖД пройдет финал Чемпионата профессионалов ОАО «РЖД»

Фото: пресс-служба СвЖД

С 17 по 21 июля на Свердловской магистрали пройдет финал Чемпионата профессионального мастерства холдинга «РЖД». В Екатеринбурге соберутся сильнейшие представители 65 профессий со всей сети железных дорог – свыше 2 тысяч участников. Для них разработаны специальные задания по 40 компетенциям. СвЖД, как принимающая сторона, подготовила для проведения соревнований четыре производственных площадки общей площадью более 450 тыс. кв. м.

Центральной площадкой чемпионата станет локомотивное (паровозное) депо на станции Екатеринбург-Пассажирский. Комплекс зданий постройки начала ХХ века является уникальным памятником промышленной архитектуры. СвЖД провела реконструкцию исторических цехов депо с сохранением их аутентичности. При этом в помещениях были проложены необходимые коммуникации, установлены современные системы жизнеобеспечения. По словам начальника СвЖД Ивана Колесникова, эта площадка не случайно выбрана для проведения чемпионата. Депо находится практически в центре Екатеринбурга, что удобно с точки зрения транспортной доступности и позволяет пользоваться возможностями городской инфраструктуры. А возможности станции Екатеринбург-Пассажирский позволили совместить на одной площадке теоретическую и практическую часть соревнований.

В секциях депо пройдут самые масштабные мероприятия: церемонии открытия и закрытия чемпионата, а также соревнования по 20 компетенциям. Это управление подвижным составом, обслуживание и ремонт пути, вагонов, контактной сети, устройств автоматики и телемеханики, управление логистикой, управление вокзальным комплексом и др.

Фото: пресс-служба СвЖД

Один из самых зрелищных этапов будет проходить на станции Шарташ. Там разыграют семь компетенций, позволяющих продемонстрировать слаженную командную работу: например, взаимодействие при организации перевозочного процесса дежурного по станции, машиниста локомотива, осмотрщика-ремонтника вагонов, составителя поездов, электромонтеров контактной сети, бригадира и монтеров пути.

На детской железной дороге в парке Маяковского будут состязаться юные железнодорожники со всей страны. В «чемпионате юниоров» предусмотрено восемь компетенций, в том числе: организация эксплуатационной работы железнодорожной станции, обслуживание и ремонт вагонов, управление локомотивом.

На производственной базе СвЖД на улице Пилотной пройдут соревнования машинистов бульдозеров Дирекции по ремонту пути, конкурсы для инженеров по промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды (всего пять компетенций).

О ходе чемпионата ежедневно будет рассказывать корпоративное телевидение РЖД ТВ.