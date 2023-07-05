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НовостиОбщество5 июля 2023 5:54

Жители Екатеринбурга выступили против стройки на месте бывшего дома Бориса Ельцина

Сотни людей пришли на встречу с застройщиком
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Застройщик пообещал учесть мнение жителей

Застройщик пообещал учесть мнение жителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга 5 июля выступили против стройки на месте бывшего дома Бориса Ельцина на 8 Марта, 179в. Сотни людей, переживающих, что это будет точечная застройка без инфраструктуры, пришли на встречу с застройщиком.

- Провели встречу по плотной застройке высоток с возмущенными жителями, выступающими против, - рассказала жительница города E1.RU. - Писали письма и петиции в администрацию Екатеринбурга.

Строительством на участке, о котором идет речь, планирует заняться компания «Брусника». Ее представители сообщили изданию, что они выслушали точку зрения жителей и примут ее во внимание при разработке проекта.

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