Депутат Алексей Вихарев передал артиллеристам на СВО высокоточный квадрокоптер

Фото: Дмитрий Иванов

Руководитель медицинской фракции в городской думе Екатеринбурга Алексей Вихарев по просьбе артиллеристов передал на СВО высокоточный квадрокоптер Mavik 3T с тепловизором.

- Это устройство способно работать на расстоянии 15 километров, а его максимальное полетное время составляет 45 минут, - рассказал Алексей Вихарев. - Верю, что любая посильная помощь СВО приближает скорейшее возвращение бойцов домой.

Командир батареи артиллеристов Максим отметил, что теперь разведчики дивизиона смогут ночью вести эффективное наблюдение, а также корректировать огонь.

Фото: Дмитрий Иванов

Ранее депутат уже отправлял артиллеристам несколько посылок, в которых были квадрокоптеры, активные наушники с шумоподавлением, тепловизоры, бинокли, рации и другое боевое снаряжение.

Напомним, что Алексей Вихарев поддерживает свердловских бойцов с начала СВО. На сегодняшний день всего на гуманитарную помощь участникам спецоперации направлено свыше 37 миллионов рублей.

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