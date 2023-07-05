Екатеринбург окутал смог

Город снова окутало смогом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург утром 5 июля снова окутал смог. Горожане жалуются на запах гари.

- Дома было всю ночь открыто окно. Дышать невозможно было еще на рассвете, - рассказала «КП-Екатеринбург» читательница.

Ранее синоптики Уральского гидрометцентра предупреждали о неблагоприятных метеорологических условиях в Свердловской области. По их данным, они сохранятся до 20 часов 7 июля.

- Сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - сообщали в Уральском гидрометцентре. - Объявляются НМУ первой степени опасности.

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