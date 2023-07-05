В Горном Щите завершили поиски матери троих детей, пропавшей в июне

Фото: соцсети
В Горном Щите завершили поиски 35-летней матери троих детей. Ольгу Амирову разыскивали полицейские и волонтеры.
- Найдена, Жива! Всем спасибо за помощь в поиске, - сообщили в «ЛизаАлерт».
Напомним, Ольга пропала 12 июня. Она не вернулась домой после работы. Ее сестра и мама обратились к волонтерам за помощью 28 июня.
Ранее мы писали, что в Буланаше 21 июня после ссоры с мужем пропала 18-летняя Анастасия. Супруга девушки планируют проверить на полиграфе. Дома ее ждет маленький сын.
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