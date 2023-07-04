В Екатеринбурге поймали 20-летнюю мошенницу, забравшую деньги у пенсионерки

На девушку возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские задержали 20-летнюю мошенницу. Девушка забрала выманенные деньги у старушки. Об этом сообщили в Отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Девушка действовала по схеме «родственник попал в ДТП» вместе с другими аферистами. Мошенники обманули 84-летнюю пенсионерку, забрав у нее 120 тысяч рублей.

Пожилая женщина рассказала, что 13 июня ей позвонила. Аферистка заявляла, что ей нужны деньги, поскольку та якобы сбила ребенка и ему нужна операция.

- Пожилой женщине показалось, что с ней связалась ее золовка из Луганска. Затем растерявшуюся пенсионерку переключили на мужчину, который представился следователем. Лжесиловик убедил женщину завернуть деньги в бумагу и потом положить в пакет, - рассказали в полиции.

Все это время аферисты держали пенсионерку на линии. Ей пообещали, что за деньгами приедет курьер. Однако спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули.

Уже 27 июня «курьера» удалось задержать. Ей оказалась 20-летняя уроженка Кировграда. На девушку возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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