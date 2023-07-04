На Среднем Урале из-за жары на федеральных трассах ввели ограничения

Такой запрет связан с продолжительной жарой в регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале из-за жары на некоторых трассах ввели ограничения. В Свердловской области большегрузам запретят ездить по дорогам федерального значения. Информация об этом появилась на официальном сайте Уралуправтодора.

- Ограничение продлится на период жаркой погоды для грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов, - рассказали в ведомстве.

Ограничения будут действовать на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург (км 160+046 — км 352+424), Р-351 Екатеринбург — Тюмень (км 13+600 — км 320+756, обход пгт. Белоярский км 0+000 — км 23+117) и Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган (км 31+900 — км 131+398).

Такой запрет связан с продолжительной жарой в регионе. И снимут его только тогда, когда температура воздуха станет ниже.

Напомним, что по прогнозам метеоролога Александра Пулина, жара будет сохраняться в Свердловской области еще минимум до воскресенья, 9 июня. В период с 5 по 9 июля в регионе днем будет от +28 до +31 градуса, ночью от +18 до +20 градусов.

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